Prípad Chovanec

A keď vzkypí žlč, pri každej správe o tom človeku, mám potrebu revať od zúrivosti a želať veci strašné. Text je plný zúrivosti a vulnárneho osočovania pre lepšie vyjadrenie emócie, nečítaj ho, ak si nezvládol ten videozáznam.

Ako každého súdneho človeka táto správa musí vykolajiť, nehovoriac o tom strašnom videozázname, ktoré si nehcem už viac pustiť, ale zároveň naň zízam a škrípem pri tom zubami. Je to hnusný pocit, keď pri tom cítim akútnu nenávisť voči Belgičanom. Takto začínajú vojny.

Čítam výroky ostatných ľudí a rozmýšlam ako môžeme byť tak jednostranný a neobjektívny.

STALA SA VRAŽDA! Máme to zdokumentované na nemilosrdnom videu, ktoré sa nemá ako podobať tým televíznym sračkám, lebo tu viete, že ten človek už nie je.

A ľudia, nebudem ich menovať, lebo si ich sami môžete nájsť v komentároch pod inými článkami tvrdia hrozné debiliny.

Jozef Chovanec bol Slovák. Zavraždili ho Belgičania. Ale hlavne bol občan, ktorého BEZDôVODNE zabili policajné zložky. Ak niekto chce tvrdiť opak, je blázon, ktorý nič nezažil.

Posedel som si dvadsať minút za mrežami. Doslovne za mrežami. s výhľadom. Viete si vy chumaji, ktorí vypisujete o nepríčetnosti predstaviť byť násilím zavretý v miestnosti z toho videa?!!? Počuli ste niekedy o klaustrofóbii???

Nemusíte ju mať, aby ste sa cítili ako zver v kúte, keď vám to urobia v inej krajine bez zjavného dôvodu.

Boli ste, vy kreténi, niekedy na letisku, či nebodaj leteli lietadlom? Viete si predstaviť, že by ste sa dostali až do lietadla bez letenky?!?!? Skúsili ste sa nad tým aspoň zamyslieť, že keď tú VRAŽDU dva roky tajili, tak toto je už najmenší detail KLAMSTVA v celom prípade?

O bezpríčetnosti vám dám príklad z vášho každodenného života, vy čvarga slabomyselná. Videli ste sa, ako sa správate počas jazdy autom, keď vás niekto predbehne??!?! Človek sa môže ocitnúť v situácii, kde najmenší popud môže prasknúť nervy. NIE DROGY, Ty pijan nedonosený, ale strata práce, ukradnutie peňazí na výplaty, nemožnosť dostania sa za rodinou, sú vážne zásahy do tej našej krehkej slobôdienky. Stačí sa pozrieť na výmeny vašich názorov v písanej podobe a to je celé na fackovanie od rána do rána, tak prečo neuznať niekomu nepochopeniem sa v inej reči v lietadle? ALE NEZASLÚŽIŠ SI ZA TO MUČENIE A SMRŤ, TY CHUDÁK POMäTENÝ.

NO A POTOM ZAČNÚ VYLIEZAŤ Z KANÁLOV KASTRÁTI s POTRATMI NA ČELE S FICOKOTOM a tvrdiť o útoku na Slovensko. A porovnávať to s Černochmi a očakávať od Európskej únie, aby protestovala na uliciach.

Takto vytretí ste z tých antisociálnych médii!

Vďaka Bohu, že tak často nevraždia na svete Slovákov, ako černochov, lebo by nemal kto kvičať za "naše" práva.

Na ulice choď Ty sám protestovať za našincov, lebo to tí černosi robia, o ktorých tvrdíš, že si to zaslúžia, Ty skurvysyn.

Zavraždili človeka. Zavraždila polícia. Napodobňovali pri tom Hüttlera spôsobom tak, že ani Hüttler by sa tak "správne" nenapodobnil. Bola to fašistická vražda! ALE NIE SLOVÁKA, ALE CUDZINCA!

Preto súhlasím s predsedom parlamentu a žiadam exemplárny (príkladný, lebo, viem, že Ty len írečitou hútoríš) trest aj pre RASTISLAVA ROGELA, ktorý je priamym stelesnením na Slovensku presne tej ideológie, ktorá tak beštiálnym spôsobom popravila NEVINNÉHO ČLOVEKA!

Nebol to útok na krajinu, ako sa títo krajania snažia zrazu tvrdiť, ale inak je to pre nich "emigrant, ktorý si chodí na Slovensko len opravovať zuby"! Im bolo jedno, že pochádzal z malebnej dedinky pod nejakým pohorím, ktorá je Tebe tak mentálne blízka. ONI VEDELI, ŽE SA IM NIČ NESTANE!!!

Namiesto pomoci človeku vo veľmi labilnej chvíli ho zavreli do diery a potom zadusili, ako následok jeho duševného zrútenia sa.

A TY BUDEŠ PREDNÁŠAŤ V DISKUSIÁCH, ŽE S POLÍCIOU NIE SÚ ŽARTY?!?! Ty si zlý vtip!

Bola to inštitucionálna sadistická vražda, presne tej časti spoločnosti, ktorá dostala monopol na násilie a vraždenie. TO MUSÍME ZASTAVIŤ, TAK V BELGICKU, AKO AJ V USA, VENEZUELE, TURECKU, BIELORUSKU, NA SLOVENSKU, VŠADE, kde skupina beštií má pocit beztrestnosti!

PôJDEM S TEBOU ZAJTRA RÁNO PRED ÚRAD VLÁDY PROTESTOVAŤ ZA TENTO DôVOD, KEĎ MA ZAVOLÁŠ!

A PRETO, NESMIEME ZABIŤ ŽIADNEHO BELGIČANA, KTORÝ NA SLOVENSKU NASTÚPI DO LIETADLA BEZ LETENKY A BUDE OPITÝ!!!!(Lebo si viem predstaviť, kolkí sa tak cítite...)

ROZUMIEŠ TY CHUJ SPROSTÝ? Lebo to nedáva zmysel!!! A zároveň sa také nikdy nestalo, lebo by si sa určite už o tom dozvedel od Tvojej čvargy na fejkbúku.

Odpočívaj v pokoji BRAT NÁŠ Jozef Chovanec, nech Tebe a Tvojim pozostalým sa stane útecha, že si sa stal mučeníkom za pochodeň ľudskosti, ktorá sa ešte len teraz začína rozhorievať.